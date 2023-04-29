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    Меры по укреплению продбезопасности Казахстана обсуждены в Правительстве

    29 Апреля 2023, 09:20

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Рекомендации в сфере развития сельского хозяйства и меры по обеспечению продовольственной безопасности РК рассмотрены на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

    В мероприятии приняли участие послы Канады, Великобритании и Европейского Союза в Казахстане, представители Американской торговой палаты, Европейского банка реконструкции и развития, Азиатского банка развития, руководители центральных госорганов и ряда частных компаний.

    Премьер-Министр отметил, что Казахстан вносит большой вклад в обеспечение региональной и глобальной продовольственной безопасности. Республика входит в 10-ку крупнейших мировых экспортеров зерновых культур. В частности, в прошлом году Казахстан расположился на 32-й строчке в Глобальном рейтинге продовольственной безопасности, впервые опередив все постсоветские страны.

    «Проводимая нами политика в области развития агропромышленного комплекса в первую очередь направлена на обеспечение внутреннего рынка отечественными продовольственными товарами. В прошлом году мы приняли План обеспечения продбезопасности до 2024 года, а в рамках диверсификации сельского хозяйства реализуется Концепция развития АПК до 2030 года», — сказал Алихан Смаилов.

    Вместе с тем одним из важных факторов обеспечения продовольственной безопасности является процесс адаптации к изменению климата. В этих целях Казахстан работает над поэтапным переходом к альтернативным источникам энергии и повышением энергетической эффективности.

    «Устойчивое управление водными и земельными ресурсами также является критически важным направлением для нас. В настоящее время по поручению Президента разрабатывается новый Водный кодекс. Продолжается работа по диверсификации структуры посевных площадей и принимаются активные меры по увеличению орошаемых земель», – отметил он.

    Премьер-Министр добавил, что в этом направлении также реализуются проекты по реконструкции старых оросительных систем, планируется строительство новых ирригационных сооружений.

    В ходе заседания участники обсудили вопросы развития молочной промышленности и других секторов сельского хозяйства РК, импорта и экспорта продукции, госрегулирования, субсидирования, привлечения инвестиций, деятельности товарных бирж, внедрения инноваций, отраслевого образования и ряд других.

    В завершение мероприятия Премьер-Министр поблагодарил участников и подчеркнул, что все озвученные рекомендации и предложения будут проработаны для дальнейшего укрепления продовольственной безопасности страны.

    «Сегодня в сфере АПК инвесторам предоставляются налоговые, таможенные преференции и другие меры поддержки. Правительство продолжит работу по улучшению бизнес-среды и инвестиционного климата в экономике, в том числе в сфере АПК», — заключил Алихан Смаилов.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Правительство РК Безопасность Сельское хозяйство Алихан Смаилов
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