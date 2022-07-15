Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Меры по стабилизации цен на продукты питания озвучил глава Минсельхоза

    15 Июля 2022, 19:08

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство сельского хозяйства РК совместно с Министерством торговли и интеграции усилят работу по автоматизации и интеграции данных по запасам и наличию социально значимых продуктов питания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По поручению Главы государства в целях стабилизации цен на внутреннем рынке совместно с Министерством торговли и интеграции будет проработан вопрос приоритетности финансирования сельхозтоваропроизводителей в рамках «оборотной схемы», в том числе путем активизации работы по развитию механизма форвардных контрактов», - сообщил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев на заседании Правительства.

    По словам главы ведомства, параллельно будет рассмотрен вопрос о дальнейшем функционировании региональных стабилизационных фондов.

    «Для формирования баланса основных продовольственных товаров будут разработаны и утверждены соответствующие правила, а также совместно с Министерством торговли и интеграции будет усилена работа по автоматизации и интеграции данных по запасам и наличию социально значимых продовольственных товаров. Это позволит иметь достоверные данные по балансам продукции для принятия правильных решений», - пояснил глава ведомства.

    В целях решения проблемы доступа сельхозтоваропроизводителей к торговым сетям совместно с НПП «Атамекен» планируется выработать подходы по поддержке фермеров для интеграции с крупными торговыми сетями.

    «Также будет проработан вопрос увязки разрабатываемой системы субсидирования, льготного кредитования со встречными обязательствами сельхозтоваропроизводителей по поставке продукции предприятиям переработки и торговли по стабильным ценам на основе форвардных контрактов», - сказал Е. Карашукеев.

    Ранее министр торговли и интеграции Бахыт Султанов заявил об эффективности инструмента «оборотной схемы».

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Правительство РК Минсельхоз Экономика Цены и тарифы Минторговли
    Новости по теме
    Новости по теме
    Создать государственный орган по водным вопросам предложили в Казахстане
    Расширять применение водосберегающих технологий будут в Казахстане
    Утвердить правила предоставления субсидий в сельском хозяйстве на пять лет предложил депутат
    Глава Минсельхоза ответил на вопрос о создании аграрного банка
    Популярное
    1 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    2 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
    3 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    4 Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
    5 Сильные дожди идут в СКО