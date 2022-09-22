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    Меры по сдерживанию цен на продукты предложил сенатор Лукин

    22 Сентября 2022, 12:39

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Цены на продукты повысились на 20% - так гласит официальная статистика, но фактически товары подорожали на 50%. Такое мнение в своем депутатском запросе на имя Премьер-Министра страны выразил сенатор Андрей Лукин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Депутат считает, это происходит из-за того, что Министерство торговли и интеграции, Антимонопольный комитет и акиматы не обеспечивают должного законодательного регулирования и методологического воздействия на сферу торговли социально значимых продовольственных товаров.

    «Требования статьи 9 Закона «О регулировании торговой деятельности» о недопустимости превышения 15% надбавки на социально значимые продовольственные товары носят декларативный характер, практически никем не соблюдаются. Характерными нарушениями стали факты неэффективного использования и хищения бюджетных средств, ненадлежащее хранение, распределение и планирование объемов социально значимых продовольственных товаров, а также недостатки в работе акиматов», - сказал депутат.

    Андрей Лукин подчеркнул, что ни одним уполномоченным органом не инициируется вопрос упорядочения законодательства в данной сфере. В связи с этим, сенатор предложил механизмы по улучшению ситуации в сфере продовольственной безопасности.

    «Необходимо формировать долгосрочные государственные заказы крупным отечественным товаропроизводителям социально значимых продовольственных товаров для единых поставок в Стабфонды с субсидированием транспортных расходов. Определить неснижаемый запас социально значимых продовольственных товаров по аналогии с государственным материальным резервом. Инициировать разработку механизмов защиты внутреннего рынка социально значимых продовольственных товаров от любых негативных явлений», - предложил Андрей Лукин.

    Кроме того, сенатор предложил оцифровать процесс реализации социально значимых товаров с момента поступления на рынок до реализации конечному потребителю, в том числе механизмы контроля доступности торговых площадей и объемов продуктов в Стабфондах.


    Автор:

    Серик Сабеков

    Сенат Цены и тарифы
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