22 Сентября 2022, 12:39

Меры по сдерживанию цен на продукты предложил сенатор Лукин

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Цены на продукты повысились на 20% - так гласит официальная статистика, но фактически товары подорожали на 50%. Такое мнение в своем депутатском запросе на имя Премьер-Министра страны выразил сенатор Андрей Лукин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Депутат считает, это происходит из-за того, что Министерство торговли и интеграции, Антимонопольный комитет и акиматы не обеспечивают должного законодательного регулирования и методологического воздействия на сферу торговли социально значимых продовольственных товаров.

«Требования статьи 9 Закона «О регулировании торговой деятельности» о недопустимости превышения 15% надбавки на социально значимые продовольственные товары носят декларативный характер, практически никем не соблюдаются. Характерными нарушениями стали факты неэффективного использования и хищения бюджетных средств, ненадлежащее хранение, распределение и планирование объемов социально значимых продовольственных товаров, а также недостатки в работе акиматов», - сказал депутат.

Андрей Лукин подчеркнул, что ни одним уполномоченным органом не инициируется вопрос упорядочения законодательства в данной сфере. В связи с этим, сенатор предложил механизмы по улучшению ситуации в сфере продовольственной безопасности.

«Необходимо формировать долгосрочные государственные заказы крупным отечественным товаропроизводителям социально значимых продовольственных товаров для единых поставок в Стабфонды с субсидированием транспортных расходов. Определить неснижаемый запас социально значимых продовольственных товаров по аналогии с государственным материальным резервом. Инициировать разработку механизмов защиты внутреннего рынка социально значимых продовольственных товаров от любых негативных явлений», - предложил Андрей Лукин.

Кроме того, сенатор предложил оцифровать процесс реализации социально значимых товаров с момента поступления на рынок до реализации конечному потребителю, в том числе механизмы контроля доступности торговых площадей и объемов продуктов в Стабфондах.