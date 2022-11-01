Меры по расширению кредитования экономики рассмотрены в Правительстве

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел заседание Совета по экономической политике, на котором рассмотрены вопросы кредитования экономики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

В обсуждении приняли участие председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов, первый заместитель Руководителя Администрации Президента РК Тимур Сулейменов, председатель совета Ассоциации финансистов Казахстана Елена Бахмутова, первый заместитель председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Нурлан Абдрахманов и другие.

Так, рассмотрены предложения по расширению доступа предпринимателей, работающих в сферах энергетики, сельского хозяйства и других отраслях, к кредитным ресурсам.

По итогам заседания Премьер-Министр поручил экономическому блоку Правительства доработать перечень приоритетных секторов и перспективных проектов, а также дополнительно проанализировать предлагаемые меры с учетом их влияния на экономику страны.





Фото: primeminister.kz



