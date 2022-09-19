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    Меры по повышению глобальной конкурентоспособности РК обсудил Касым-Жомарт Токаев в США

    19 Сентября 2022, 22:00

    НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ – Двусторонние встречи Президента с американскими деловыми кругами продолжаются, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Президента Республики Казахстан «БОРТ №1».

    Касым-Жомарт Токаев встретился с вице-президентом одной из крупнейших в мире финансово-аналитических компаний S&P Global Дэниэлом Ергином.

    Собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам энергетической безопасности и мерам по повышению глобальной конкурентоспособности нашей страны.


    Фото: t.me/bort_01

    Президент Казахстана Энергетика Экономика Безопасность США
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