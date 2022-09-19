Меры по повышению глобальной конкурентоспособности РК обсудил Касым-Жомарт Токаев в США

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ – Двусторонние встречи Президента с американскими деловыми кругами продолжаются, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Президента Республики Казахстан «БОРТ №1».

Касым-Жомарт Токаев встретился с вице-президентом одной из крупнейших в мире финансово-аналитических компаний S&P Global Дэниэлом Ергином.

Собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам энергетической безопасности и мерам по повышению глобальной конкурентоспособности нашей страны.





Фото: t.me/bort_01