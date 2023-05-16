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    Меры по обеспечению  дальнейшего роста экономики предложил Алибек Куантыров

    16 Мая 2023, 13:40

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Об общей ситуации в региональном разрезе по 7 экономическим показателям рассказал министр национальной экономики РК Алибек Куантыров на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По всем показателям положительный рост отмечается в 10 регионах – в Абайской, Улытауской и Жетысуской, а также Акмолинской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Кызылординской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях, а также в городе Алматы», - сказал Алибек Куантыров.

    Министр также для обеспечения дальнейшего роста экономики центральным и местным исполнительным органам предложил в ближайшей перспективе сконцентрироваться на надлежащей реализации мер антиинфляционного реагирования и оказании мер поддержки отечественным производителям продовольственных товаров;

    эффективном проведении сезона строительных работ с обеспечением контроля за своевременным вводом в эксплуатацию строящихся объектов;

    активизации реальной работы по привлечению и сопровождении инвесторов на всех уровнях;

    поддержке выхода экспортеров на новые рынки и формировании альтернативных путей экспортных направлений;

    комплексной поддержке представителей бизнеса и обеспечении для них благоприятных условий.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Экономика Миннацэкономики
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