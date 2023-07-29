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    Меры по обеспечению безопасности и летнего отдыха детей обсудили в Правительстве

    29 Июля 2023, 18:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На совещании под председательством заместителя Премьер-Министра – министра труда и социальной защиты населения Тамары Дуйсеновой заслушаны итоги работы министерств и акиматов по обеспечению безопасности детей, водоснабжению, санитарии школ, организации питания, летнего отдыха детей и созданию оздоровительных лагерей. Вице-премьер акцентировала, что эти вопросы находятся на особом контроле и на регулярной основе рассматриваются Правительством, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

    Вице-министр просвещения Е. Оспан доложил о результатах ревизии видеокамер и едином алгоритме действий по обеспечению безопасности детей в школах.

    Т. Дуйсенова поручила министерствам просвещения, внутренних дел, цифрового развития обеспечить единые требования к системам безопасности организаций образования.

    Министерствам здравоохранения, просвещения, торговли и интеграции поручена разработка национального стандарта в сфере санитарии и гигиены в школах с учетом международных требований.

    Министерствам здравоохранения, просвещения, торговли и интеграции поручена разработка национального стандарта в сфере санитарии и гигиены в школах с учетом международных требований.
    Также заместитель Премьер-Министра поручила министерствам просвещения, здравоохранения, по чрезвычайным ситуациям тщательно изучить деятельность летних лагерей для устранения всех имеющихся недостатков и принятия профилактических мер по организации летнего отдыха детей в следующий сезон.

    «Объекты детского отдыха, досуга, детские центры должны быть многофункциональными, обеспечивать всестороннее, интеллектуальное, творческое, физическое развитие детей», — подчеркнула Тамара Дуйсенова.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Правительство РК Безопасность Общество Дети
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