Меры по недопущению дефицита электроэнергии озвучили в Минэнерго
«На сегодня Единая электроэнергетическая система Республики Казахстан работает в режиме самобалансирования. При этом, энергосистема испытывает нехватку электрической мощности в часы пиковых нагрузок, что обусловлено участившимися аварийными остановами оборудования энергопроизводящих организаций, а также резким ростом нагрузки со стороны потребителей», - сказал Болат Акчулаков в ходе пресс-конференции в СЦК.
Также глава Минэнерго отметил, что объем выработки электроэнергии по итогам 2021 года составил 114,4 млрд кВтч или 106% к 2020 году.
«В целях недопущения дефицита электрической энергии и мощности в осенне-зимний период в ноябре 2021 года был включен третий блок Жамбылской ГРЭС, а в январе 2022 года включен четвертый энергоблок, что в совокупности позволило увеличить нагрузку ГРЭС на 330 МВт», - проинформировал министр.