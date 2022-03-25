Меры по недопущению дефицита электроэнергии озвучили в Минэнерго

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Объем выработки электроэнергии по итогам прошлого года составил 114,4 млрд кВтч. Об этом сообщил министр энергетики РК Болат Акчулаков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня Единая электроэнергетическая система Республики Казахстан работает в режиме самобалансирования. При этом, энергосистема испытывает нехватку электрической мощности в часы пиковых нагрузок, что обусловлено участившимися аварийными остановами оборудования энергопроизводящих организаций, а также резким ростом нагрузки со стороны потребителей», - сказал Болат Акчулаков в ходе пресс-конференции в СЦК.

Также глава Минэнерго отметил, что объем выработки электроэнергии по итогам 2021 года составил 114,4 млрд кВтч или 106% к 2020 году.

«В целях недопущения дефицита электрической энергии и мощности в осенне-зимний период в ноябре 2021 года был включен третий блок Жамбылской ГРЭС, а в январе 2022 года включен четвертый энергоблок, что в совокупности позволило увеличить нагрузку ГРЭС на 330 МВт», - проинформировал министр.



