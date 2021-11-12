Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Меры по наращиванию доходной части бюджета озвучил глава Минфина

    12 Ноября 2021, 15:17

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев рассказал о мерах по наращиванию доходной части бюджета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы должны наращивать доходную часть бюджета. Как мы будем наращивать доходную часть бюджета? Естественно, в первую очередь мы должны сокращать теневую часть экономики. По официальным данным, данный уровень составляет около 20%, наша приоритетная задача снизить уровень теневой экономики минимум до 15%», - сказал во врем Конгресса финансистов Ерулан Жамаубаев.

    Министр финансов также напомнил, что с этого года в Казахстане начали реализовывать всеобщее декларирование доходов населения.

    «У нас большие задачи по модернизации таможенной системы. Полностью все крупные таможенные посты будут модернизированы. Речь идет о 9 автомобильных и 2 железнодорожных пунктах пропуска. Все эти меры, также усиление налогового таможенного администрирование и цифровизация нам дадут колоссальный эффект.

    По словам Ерулана Жамаубаева, за последние три года за счет реализуемых мер получено более 2 трлн тенге дополнительных поступлений в бюджет.

    Напомним, сегодня в онлайн-режиме проходит IX Конгресс финансистов Казахстана.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее поприветствовал участников мероприятия, направив свое видеообращение.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Экономика Минфин РК Бюджет
    Новости по теме
    Новости по теме
    Цены на лук не поднимутся зимой до 500 тенге – Минторговли
    21 млрд долларов тратит Казахстан на импорт потребительских товаров
    3,6 тысячи казахстанцев получили гранты для реализации новых бизнес-идей
    Казахстан и Узбекистан укрепляют сотрудничество в промышленной сфере
    Популярное
    1 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    2 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    3 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    4 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
    5 Восемь икон в человеческий рост передали акмолинские осужденные православной церкви