Меры по наращиванию доходной части бюджета озвучил глава Минфина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев рассказал о мерах по наращиванию доходной части бюджета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы должны наращивать доходную часть бюджета. Как мы будем наращивать доходную часть бюджета? Естественно, в первую очередь мы должны сокращать теневую часть экономики. По официальным данным, данный уровень составляет около 20%, наша приоритетная задача снизить уровень теневой экономики минимум до 15%», - сказал во врем Конгресса финансистов Ерулан Жамаубаев.

Министр финансов также напомнил, что с этого года в Казахстане начали реализовывать всеобщее декларирование доходов населения.

«У нас большие задачи по модернизации таможенной системы. Полностью все крупные таможенные посты будут модернизированы. Речь идет о 9 автомобильных и 2 железнодорожных пунктах пропуска. Все эти меры, также усиление налогового таможенного администрирование и цифровизация нам дадут колоссальный эффект.

По словам Ерулана Жамаубаева, за последние три года за счет реализуемых мер получено более 2 трлн тенге дополнительных поступлений в бюджет.

Напомним, сегодня в онлайн-режиме проходит IX Конгресс финансистов Казахстана.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее поприветствовал участников мероприятия, направив свое видеообращение.