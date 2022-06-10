Меры по информированию о ядерной аварии утвердили страны СНГ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На 94-ом заседании Экономического совета СНГ была представлена информация об управление государственными материальными резервами в странах-участниках, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В частности, начальник Департамента по материальным резервам Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Евгений Бондарь представил информацию о деятельности Консультативного совета руководителей органов государственной власти, осуществляющих управление государственными материальными резервами в странах-участниках СНГ в 2017–2021 годах.

В свою очередь председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев отметил, что в ходе обсуждений были рассмотрены имеющие особую актуальность вопросы.

«Состоялся обстоятельный и содержательный обмен мнениями по экономической ситуации, усилиям, которые принимают государства-участники СНГ», - сказал он по итогам заседания.

По итогам обсуждений членами Экономического совета были утверждены практические меры по информированию о ядерной аварии или радиационной аварийной ситуации, объеме и содержании помощи в рамках выполнения обязательств, предусмотренных Соглашением о взаимодействии государств- участников СНГ по обеспечению готовности на случай ядерной аварии или возникновения радиационной аварийной ситуации и взаимопомощи при ликвидации их последствий от 2 ноября 2018 года. Реализация этих мер позволит повысить эффективность и оперативность взаимодействия государств-участников СНГ в случае возможных инцидентов, связанных с использованием атомной энергии в мирных целях, минимизировать их последствия, а также положительным образом отразится на уровне ядерной и радиационной безопасности на пространстве СНГ в целом.