Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Меры по информированию о ядерной аварии утвердили страны СНГ

    10 Июня 2022, 15:51

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На 94-ом заседании Экономического совета СНГ была представлена информация об управление государственными материальными резервами в странах-участниках, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В частности, начальник Департамента по материальным резервам Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Евгений Бондарь представил информацию о деятельности Консультативного совета руководителей органов государственной власти, осуществляющих управление государственными материальными резервами в странах-участниках СНГ в 2017–2021 годах.

    В свою очередь председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев отметил, что в ходе обсуждений были рассмотрены имеющие особую актуальность вопросы.

    «Состоялся обстоятельный и содержательный обмен мнениями по экономической ситуации, усилиям, которые принимают государства-участники СНГ», - сказал он по итогам заседания.

    По итогам обсуждений членами Экономического совета были утверждены практические меры по информированию о ядерной аварии или радиационной аварийной ситуации, объеме и содержании помощи в рамках выполнения обязательств, предусмотренных Соглашением о взаимодействии государств- участников СНГ по обеспечению готовности на случай ядерной аварии или возникновения радиационной аварийной ситуации и взаимопомощи при ликвидации их последствий от 2 ноября 2018 года. Реализация этих мер позволит повысить эффективность и оперативность взаимодействия государств-участников СНГ в случае возможных инцидентов, связанных с использованием атомной энергии в мирных целях, минимизировать их последствия, а также положительным образом отразится на уровне ядерной и радиационной безопасности на пространстве СНГ в целом.

    Автор:

    Серик Сабеков

    СНГ Энергетика Безопасность Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Президент подписал закон о пресечении использования ложных товарных знаков в странах СНГ
    Джамиля Исаева: Реализация женской инициативы во всех сферах – залог успешного развития государства
    В Центральной Азии происходит серьезная трансформация в области гендерного равенства – Аида Балаева
    Ерлан Кошанов: Ключевым механизмом реализации прав женщин является расширение их политического участия
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    3 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам