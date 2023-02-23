Меры по демонополизации сфер производства нефтепродуктов и авиаперевозок примут в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Предложения по реализации новых антимонопольных мер в сфере производства нефтепродуктов и на рынке пассажирских авиаперевозок рассмотрены на заседании Комиссии по демонополизации экономики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.

Так, под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова обсуждены вопросы возврата ключевых функций технического сервиса на одном из нефтеперерабатывающих заводов с аутсорсинга в ведение самого предприятия. Это позволит отсечь от выполнения данных услуг лишних посредников.

Кроме того, участники заседания рассмотрели меры в сфере пассажирских авиаперевозок, которые позволят исключить возможность необоснованного повышения цен на билеты за счет пробелов в законодательстве.

По итогам обсуждения Премьер-Министр поручил уполномоченным госорганам принять все необходимые меры для реализации утвержденных решений.

Фото: primeminister.kz



