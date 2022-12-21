Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 469.18 eur/kzt 499.07

    rub/kzt 6.8 cny/kzt 67.39
Прогноз погоды
Астана-8-10℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Меры по демонополизации сфер оказания грузовых ж/д услуг обсудили в Правительстве РК

    21 Декабря 2022, 09:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Правительстве состоялось очередное заседание Комиссии по демонополизации экономики под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.

    Участники обсудили вопросы возврата в государственную собственность активов в сфере промышленности и меры по демонополизации отдельных сфер оказания грузовых ж/д услуг.


    Премьер-Министр отметил, что для принятия итоговых решений ответственным государственным органам необходимо дополнительно проработать озвученные на заседании предложения с учетом экономических интересов страны.


    «Глава государства ждет от нас взвешенных и справедливых решений. По каждому рассматриваемому случаю нужны конкретные результаты. В этой связи прошу коллег обеспечить качественную проработку решений Комиссии в отведенные сроки», — подчеркнул Премьер-Министр.


    Кроме того, участники заслушали отчет об исполнении решений Комиссии в текущем году. Так, по итогам 25 заседаний было дано 124 поручения, из которых на сегодняшний день 93 исполнены, остальные находятся в работе.


    Фото: primeminister.kz
    Правительство РК Премьер-министр РК Экономика Транспорт Логистика Алихан Смаилов Железная дорога
    Новости по теме
    Новости по теме
    План мер по реализации Целей устойчивого развития на 2023 год одобрен в Казахстане
    Международный центр промышленной кооперации создадут Казахстан и Узбекистан
    В рамках госвизита Президента РК в Узбекистан ожидается подписание соглашений на $8 млрд – Серик Жумангарин
    Меры по снижению инфляции в РК обсудили Алихан Смаилов и Сума Чакрабарти
    Популярное
    1 Культурными мероприятиями в рамках Года детей охвачено более миллиона детей
    2 Ведется работа по включению в спорт инклюзивных детей – Минкультуры и спорта РК
    3 В РК не предоставили декларацию о доходах и имуществе за 2021 год 29 тысяч человек
    4 Льготы предусмотрят в новом Налоговом кодексе
    5 Органы госдоходов выявляют сдающих жилье в аренду и в условиях моратория
    Новости партнеров