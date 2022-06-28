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    Меры по борьбе с терроризмом ужесточат в Казахстане

    28 Июня 2022, 11:51

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената приняли закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также государственного ценового регулирования», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам депутата Сената Серикбая Трумова, законопроект разработан в целях успешного прохождения Казахстаном Взаимной оценки антиотмывочной системы на предмет соблюдения международных стандартов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (далее – ФАТФ), а также усиления системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

    Законопроект направлен на устранение отдельных замечаний экспертов-оценщиков Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, на повышение оценки по ряду рекомендаций ФАТФ, а также усиление системы ПОД/ФТ.

    В частности, предлагается:

    - установить обязанность юридических лиц раскрывать своих бенефициарных собственников;

    - распространить законодательство о ПОД/ФТ на трасты или другие корпоративные образования, созданные в соответствии с законодательством иностранного государства;

    - замораживать средства и иные активы, находящиеся под прямым или косвенным контролем субъектов, включенных в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, а также в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения;

    - определить условия в Законе о ПОД/ФТ, в соответствии с которыми субъекты финансового мониторинга (далее – СФМ), входящие в одну группу, будут вправе полагаться на результаты и документы надлежащей проверки клиентов, а также обмениваться информацией между собой;

    - усилить уголовную ответственность за легализацию преступных средств и установить уголовное наказание в виде «конфискации имущества» за ряд уголовных правонарушений, определенных рекомендациями ФАТФ;

    - наделить государственные органы, осуществляющие контроль за соблюдением СФМ законодательства о ПОД/ФТ, компетенциями по разработке методических рекомендаций для подконтрольных СФМ, по проведению анализа деятельности подконтрольных СФМ на предмет выявления рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма, а также обобщению практики и внесению предложений по совершенствованию законодательства о ПОД/ФТ;

    - привести в соответствие положения Закона Республики Казахстан «О противодействии терроризму» с положениями Уголовного кодекса Республики Казахстан с целью расширения понятия террористической деятельности.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

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