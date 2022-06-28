Меры по борьбе с терроризмом ужесточат в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената приняли закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также государственного ценового регулирования», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам депутата Сената Серикбая Трумова, законопроект разработан в целях успешного прохождения Казахстаном Взаимной оценки антиотмывочной системы на предмет соблюдения международных стандартов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (далее – ФАТФ), а также усиления системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

Законопроект направлен на устранение отдельных замечаний экспертов-оценщиков Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, на повышение оценки по ряду рекомендаций ФАТФ, а также усиление системы ПОД/ФТ.

В частности, предлагается:

- установить обязанность юридических лиц раскрывать своих бенефициарных собственников;

- распространить законодательство о ПОД/ФТ на трасты или другие корпоративные образования, созданные в соответствии с законодательством иностранного государства;

- замораживать средства и иные активы, находящиеся под прямым или косвенным контролем субъектов, включенных в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, а также в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения;

- определить условия в Законе о ПОД/ФТ, в соответствии с которыми субъекты финансового мониторинга (далее – СФМ), входящие в одну группу, будут вправе полагаться на результаты и документы надлежащей проверки клиентов, а также обмениваться информацией между собой;

- усилить уголовную ответственность за легализацию преступных средств и установить уголовное наказание в виде «конфискации имущества» за ряд уголовных правонарушений, определенных рекомендациями ФАТФ;

- наделить государственные органы, осуществляющие контроль за соблюдением СФМ законодательства о ПОД/ФТ, компетенциями по разработке методических рекомендаций для подконтрольных СФМ, по проведению анализа деятельности подконтрольных СФМ на предмет выявления рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма, а также обобщению практики и внесению предложений по совершенствованию законодательства о ПОД/ФТ;

- привести в соответствие положения Закона Республики Казахстан «О противодействии терроризму» с положениями Уголовного кодекса Республики Казахстан с целью расширения понятия террористической деятельности.