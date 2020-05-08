Меры по борьбе с коронавирусом привели к сокращению рынка наркотиков в мире

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Меры, которые были приняты государствами для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, сказались на масштабах производства наркотиков, а также привели к изменению маршрутов наркотрафика. Об этом говорится в новом докладе Управления ООН по наркотикам и преступности, передает МИА «Казинформ».

«Из-за отмены международных авиарейсов прервались цепочки незаконных поставок синтетических наркотиков, в частности метамфетамина. Наркоторговцы стали искать альтернативные маршруты контрабанды, а в том числе переброски героина, потоки которого, как правило, шли по суше. Сейчас героин, как и кокаин, они пытаются отправлять морем. В портах Европы постоянно конфискуют крупные партии кокаина, а в прибрежных странах Индийского океана изымают героин и другие опиаты», - отмечается в сообщении Центра новостей ООН .

Сокращение незаконных поставок героина и кокаина привело к дефициту наркотиков на черном рынке. Эксперты надеются, что это будет способствовать снижению наркопотребления. Но с другой стороны, они опасаются, что это может привести к росту зависимости от других вредных веществ, производимых на местном уровне.

Сокращение международной торговли в условиях распространения COVID-19 может обернуться дефицитом прекурсоров, которые используются при производстве синтетических наркотиков.

В долгосрочной перспективе, как считают эксперты ООН, экономический спад, вызванный пандемией COVID-19, может привести к серьезным изменениям на рынке наркотиков и даже его трансформации.



