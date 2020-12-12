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    Меры по борьбе с коронавирусом намерены ужесточить в Германии

    12 Декабря 2020, 18:20

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Канцлер Германии Ангела Меркель планирует в воскресенье обсудить с членами правительства ужесточение мер по борьбе с коронавирусом, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    С конца октября текущего года в Германии введен частичный «локдаун», в условиях которого закрыты бары и рестораны, но продолжают работу магазины, а также функционируют средние школы.

    Министр экономики ФРГ Петер Альтмайер заявил, что отделения интенсивной терапии немецких больниц уже переполнены больными коронавирусом и «Германия не может ждать до Рождества с принятием адекватных мер по кризисной ситуации».

    «Мы должны прояснить, и решить, как будет продолжаться дальше. Иначе пандемия полностью выйдет из-под контроля», - сказал федеральный министр.

    Германия, обладающая крупнейшей экономикой Европы, в отличие от других государств континента успешно справлялась с первой волной пандемии в марте-апреле текущего года. Однако в настоящее время заражаемость опасной инфекцией в стране растет, несмотря на принимаемые меры.

    Ежедневный прирост больных коронавирусной инфекцией увеличился до 28438 случаев. Число летальных исходов составило 496 в сутки.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Здравоохранение Германия
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