Меры для исключения двойной оплаты за ОСМС предложили в Фонде соцмедстрахования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О фактах двойной оплаты за ОСМС рассказал председатель правления НАО «Фонд социального медицинского страхования» Болат Токежанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В последнее время в Фонд поступают обращения работодателей о возврате платежных поручений от банков второго уровня, в связи с тем, что тот или иной работник относится к льготной категории», - сказал Болат Токежанов на заседании расширенной коллегии министерства здравоохранения РК.

Спикер добавил, что для исключения двойной оплаты за ОСМС, необходимо до 1 мая текущего года:

- МТСЗН и МОН ускорить актуализацию данных лиц, относящихся к категориям «Студент», и «Лица, находящиеся в отпусках в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей), по уходу за ребенком (детьми) до достижения им (ими) возраста трех лет» с передачей в Фонд через информационные системы достоверных сведений;

- МТСЗН совместно с НАО Государственная корпорация «Правительство для граждан» обеспечить актуализацию и достоверность данных лиц, взносы за которых уплачивает государство; определить периоды и численность лиц, за которых была осуществлена двойная оплата взносов: от государства и работодателей.

Ранее Болат Токежанов сообщил, что на сегодня участниками медицинского страхования являются 84% населения Казахстана.

Даже с учетом ограничительных мер и снижения платежеспособности бизнеса и населения число участников системы увеличилось на 1 млн человек и достигло 15,9 млн человек.

«Неохваченными остаются еще более 3 млн казахстанцев. В связи с этим необходимо продолжить системную работу по вовлечению населения в ОСМС – акиматам регионов повысить эффективность региональных штабов с привлечением НПП «Атамекен», территориальных подразделений Комитета госдоходов и медицинских организаций. Особое внимание этому вопросу необходимо уделить акиматам Костанайской, Алматинской, Туркестанской, Жамбылской областей, города Шымкент, в которых охват населения составляет менее 80%», - добавил он.