Меры борьбы с коррупцией предложили коммунисты Павлодара

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Павлодарский областной партийный комитет КНПК организовал общественную дискуссию на тему «Коррупция и бизнес: проблемы и методы их решения». Для участия в мероприятии были приглашены представители заинтересованных государственных органов: управлений сельского хозяйства, предпринимательства и торговли, информации и общественного развития, департамента Агентства по противодействию коррупции, а также региональной палаты предпринимателей, руководители крестьянских хозяйств, общественные деятели и актив партии. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Гаухар Нугмановой, секретаря обкома, тема коррупции касается всех отраслей экономики Казахстана, поэтому возможные решения даже на областном уровне могут создать достаточную основу для разработки национальных программ.

В ходе общественной дискуссии обсудили причины возникновения, распространения коррупции и ее последствий для общества, экономики, предприятий, организаций, предпринимателей. Рассуждали о том, какие меры необходимо принять на государственном и местном уровне по противодействию коррупционерам. На обсуждении рассмотрели проблемы рейдерства, нездоровой конкуренции, реализации крестьянскими хозяйствами с/х продукции, где не последнюю роль играют перекупщики. Затронули вопрос прозрачности деятельности госорганов и государственных закупок, ликвидации административных барьеров для бизнеса.

Профессор юриспруденции, независимый эксперт Виктор Жамулдинов высказал предложение о необходимости совершенствования нормативно-правовых актов и урегулирования подзаконных актов, потому что простые люди не всегда понимают законодательные основы. Как пример, недавнее требование даже у пожилых людей удостоверения при покупке спиртного и сигарет. По сути это ничем не обоснованное требование.

Заместитель начальника областного управления информации и общественного развития Даулет Закарьянов озвучил свое мнение о том, что нужно с детства прививать неприятие к взяткам и мздоимству, как это происходит в развитых скандинавских странах. Там человек, замеченный в коррупционных действиях, становится изгоем общества, у него возникают проблемы с трудоустройством, с обществом. У нас, несмотря на то, что чиновник осужден за взятку, его могут освободить досрочно, или он ограничится штрафом, а потом может так же занимать руководящие посты. Казахстанское общество равнодушно и попросту привыкла к таким фактам.

Серик Кариев, глава крестьянского хозяйства, обратил внимание на то, что коррупционная составляющая вытекает из многих формальностей, инструкций и положений. Чтобы фермеру продать на рынке мясо, нужно собрать кучу справок от ветеринарной, сан эпидемиологической службы и многих других инстанций. Выполнить все требования и предписания просто нереально, поэтому приходиться «договариваться». И похожая ситуация существует в разных сферах. Владельцам общепита нужно пройти «семь кругов ада», чтобы открыть свой ресторан и работать. Многочисленные пожарные инспекции, санврачи и другие службы вплоть до экологов предъявляют мыслимые и немыслимые требования.

«Задача партактива области заключается в сборе и анализе информации, способной стать основой изменения законодательства в части создания справедливых условий для всех предпринимателей. Кроме этого, именно в формате общественных дискуссий можно решить некоторые локальные проблемы, поскольку представители заинтересованных ведомств находятся тут же», - отметила в заключение Гаухар Нугманова.

По итогам проведенного мероприятия выработаны рекомендации для исполнительных органов, подготовлена соответствующая информация в Центральный Комитет Коммунистической Народной партии Казахстана.