Меры борьбы с COVID-19 усилят в Германии

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Заболеваемость COVID-19 растет в большинстве стран Европы. Перед возможной осенней волной коронавируса Германия вновь обязывает население носить маски FFP2 в определенных случаях, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Санитарные правила возвращаются по мере того, как в стране наблюдается устойчивый рост числа инфекций в связи с установлением холодной погоды. В пятницу зарегистрировано 96 тыс. 367 новых случаев COVID-19, что практически вдвое превышает число, зарегистрированное неделю назад.

Министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах назвал новые правила, вводимые после 1 октября более строгими по сравнению с другими европейскими странами, но подчеркнул, что «Германия не умнее, а осторожнее» в своем подходе в борьбе с пандемией.

С субботы пассажиры старше 14 лет в поездах дальнего следования будут обязаны носить маски FFP2 – вместо хирургических масок, которые до сих пор были обязательными.

Министры здравоохранения всех 16 земель Германии согласились с тем, что пассажиры местных автобусов и поездов должны будут носить как минимум хирургические маски, хотя это не является обязательным в соответствии с новыми федеральными правилами.

С другой стороны, авиапассажиры пока смогут обходиться без масок, что соответствует практике других стран и авиакомпаний ЕС.

Маски FFP2 теперь также необходимо носить в немецких больницах, домах престарелых и кабинетах врачей. Перед посещением домов престарелых или больниц необходимо предъявить отрицательный тест на коронавирус, а сотрудники данных учреждений должны проходить тестирование несколько раз в неделю.

Если ситуация с COVID-19 ухудшится, федеральные земли имеют право вводить дополнительные меры, например, требовать ношения масок в закрытых помещениях, таких как магазины и рестораны. Тесты также могут стать обязательными в школах и детских садах.

В средних учебных заведениях региональные власти ФРГ также могут вновь ввести обязательное ношение масок, но только для детей старше 11 лет.

Тем не менее, немецкие организации, представляющие интересы пожилых людей, а также тех, кто нуждается в постоянном уходе, раскритиковали новые правила, заявив, что они «заходят слишком далеко». Они считают чрезмерным то, что жители домов престарелых должны носить маски FFP2, когда находятся вне своих комнат.

Так, ассоциация пожилых людей Германии BAGSO отметила, что ни одна из других групп населения не должна носить маску дома, несмотря на то, что сделала четыре прививки. Таким образом, новые правила игнорируют потребности жителей домов престарелых в социальном и физическом контакте.