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    Меру пресечения бывшему замакима Атырауской области оставили без изменений

    23 Августа 2022, 21:00

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Атырауском областном суде состоялось заседание по рассмотрению апелляционной жалобы осужденного на 10 лет колонии-поселения экс-заместителя акима Атырауской области Нурлана Таубаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ссылаясь на проблемы со здоровьем, Нурлан Таубаев просил заменить ему отбывание наказания в колонии-поселении на домашний арест.

    «Судебная коллегия считает, что оснований для изменения меры пресечения нет», - сказала председатель судебной коллегии Раиса Аккулова.

    Бывший первый заместитель акима Атырауской области Нурлан Таубаев был приговорен к 10 годам лишения свободы с пожизненным лишением права работать на государственной службе.

    Таубаев обвинялся в вымогательстве и покушении на получение взятки в размере 182 млн тенге от строительной компании, выигравшей тендер у компании «Тенгизшевройл» на строительство инфекционной модульной больницы в городе Кульсары.


    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Суды
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