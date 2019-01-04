«Мертвые души» в Минкульте - в коррупции подозревается руководитель Центра подготовки по велоспорту

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В коррупции подозревается руководитель РГП «Центр подготовки по велосипедному спорту» Министерства культуры и спорта РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Национальным бюро по противодействию коррупции расследуется уголовное дело в отношении руководителя РГП центра подготовки по велосипедному спорту Министерства культуры и спорта», - сообщил директор департамента по связям с общественностью АДГСПК РК Арман Бердалин на брифинге.

По его словам, чиновник подозревается в хищении денежных средств путем начисления заработной платы лицам, фактически не работавшим в центре, а также выплаты незаконных премиальных вознаграждений. Досудебное расследование продолжается.