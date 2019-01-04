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«Мертвые души» в Минкульте - в коррупции подозревается руководитель Центра подготовки по велоспорту

4 Января 2019 16:20 256
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«Мертвые души» в Минкульте - в коррупции подозревается руководитель Центра подготовки по велоспорту

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В коррупции подозревается руководитель РГП «Центр подготовки по велосипедному спорту» Министерства культуры и спорта РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Национальным бюро по противодействию коррупции расследуется уголовное дело в отношении руководителя РГП центра подготовки по велосипедному спорту Министерства культуры и спорта», - сообщил директор департамента по связям с общественностью АДГСПК РК Арман Бердалин на брифинге.

По его словам, чиновник подозревается в хищении денежных средств путем начисления заработной платы лицам, фактически не работавшим в центре, а также выплаты незаконных премиальных вознаграждений. Досудебное расследование продолжается.

 

 

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Ключевые слова: Минкультуры, Коррупция,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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