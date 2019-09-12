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    «Мертвые души» получили более полумиллиона тенге в Жамбылской области

    12 Сентября 2019, 23:00

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Прокуратура Жамбылской области выявила факты незаконного выделения бюджетных средств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Шуской межрайонной прокуратурой в рамках проверки деятельности отдела занятости и социальных программ акимата района выявлено 12 фактов незаконного выделения бюджетных средств за услуги реабилитации умерших инвалидов, - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Жамбылской области. - К примеру, инвалиду первой группы гражданину К., ввиду его состояния здоровья, назначен индивидуальный помощник до конца этого года, которому оплачивается ежемесячная заработная плата в размере 15 тыс. тенге из бюджета».

    Несмотря на то, что гражданин К. скончался еще 25 января 2019 года, с января по июль индивидуальному помощнику незаконно выплачивалась заработная плата из государственного бюджета.

    Тем самым государству нанесен ущерб на сумму свыше полумиллиона тенге.

    Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 190 УК (мошенничество), в настоящее время проводится досудебное расследование.

    Кроме того, шести инвалидам первой группы, нуждающимся в социальных помощниках, в нарушение их прав они не предоставлялись. А с 16 трудозанятых инвалидов незаконно удерживался подоходный налог в сумме 1,3 млн. тенге.

    «Принятыми мерами прокурорского реагирования инвалиды обеспечены средствами и услугами реабилитации, незаконно удержанные суммы возвращены в полном объеме. Виновные должностные лица привлечены к ответственности», - сообщает прокуратура Жамбылской области.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Генпрокуратура
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