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    Мерседес полностью сгорел на дороге в Шымкенте

    29 Августа 2023, 22:12

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Шымкенте автомашина «Мерседес» полностью сгорела на дороге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Происшествие случилось на улице Аргынбекова в Абайском районе города. Загоревшаяся на дороге легковая автомашина «Мерседес-Бенц» полностью сгорела. На тушение были привлечены 10 сотрудников департамента по чрезвычайным ситуациям и 2 единицы техники.

    «Пожар был локализован в 19:36, в 19:43 полностью потушен. Пострадавших и погибших нет. Причины пожара выясняются», – говорится в сообщении группы по связям с общественностью ДЧС города Шымкента.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Происшествия Шымкент
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