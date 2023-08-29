Мерседес полностью сгорел на дороге в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Шымкенте автомашина «Мерседес» полностью сгорела на дороге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Происшествие случилось на улице Аргынбекова в Абайском районе города. Загоревшаяся на дороге легковая автомашина «Мерседес-Бенц» полностью сгорела. На тушение были привлечены 10 сотрудников департамента по чрезвычайным ситуациям и 2 единицы техники.

«Пожар был локализован в 19:36, в 19:43 полностью потушен. Пострадавших и погибших нет. Причины пожара выясняются», – говорится в сообщении группы по связям с общественностью ДЧС города Шымкента.