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    Мероприятия вооруженных сил стран СНГ на 2023 год утвердили министры обороны

    25 Июня 2022, 08:11

    МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Заседание Совета министров обороныгосударств – участников СНГ состоялось в Москве. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    Руководитель оборонного ведомства Казахстана генерал-полковник Руслан Жаксылыков принял участие в заседании Совета министров обороны государств – участников Содружества в Москве.

    В ходе встречи заслушана информация о военно-политической обстановке в мире, возрастании вызовов и угроз безопасности государств – участников Содружества Независимых Государств.

    Приняты к сведению данные о состоянии безопасности полетов авиации в вооруженных силах государств Содружества за 2021 год. Рассмотрены вопросы деятельности базовой организации государств – участников СНГ по подготовке военных кадров для инженерных войск.

    Одобрена программа совместных работ по совершенствованию метрологического обеспечения вооруженных сил государств – участников СНГ на период до 2025 года. Утверждены совместные мероприятия вооруженных сил государств – участников СНГ на 2023 год.

    Перед встречей также состоялось отдельное заседание стран Центральной Азии и России, где была обсуждена ситуация в Афганистане.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    СНГ Внешняя политика Казахстана Армия Безопасность
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