Мероприятия в честь 125-летия Сакена Сейфуллина стартовали в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Акмолинской области прошла научная конференция «Кербез Көкшенің ақиығы – Сәкен Сейфуллин», приуроченная к 125-летию со дня рождения основоположника казахской литературы, видного государственного деятеля Сакена Сейфуллина. Для участия в мероприятии в Кокшетау прибыли известные общественные деятели, ведущие ученые страны, сакеноведы из городов Нур-Султан, Алматы и Караганда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Акмолинской области.

Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев в своем приветственном слове отметил, что празднование юбилея Сакена Сейфуллина является фундаментальным событием и направлено на повышение духовной жизни казахстанцев. «Сакен Сейфуллин – знаковая личность, оставившая яркий след в истории страны. Очень важно изучать и популяризировать его жизнь и богатое творческое наследие», – подчеркнул руководитель региона.

По инициативе акима области на базе Кокшетауского государственного университета имени Шокана Уалиханова будет открыт Центр Турсынбека Какишева. Именно он, уроженец Акмолинской области, известный доктор филологических наук, внес огромный вклад в сакеноведение. О Сакене Турсынбек Какишев написал 16 научно-исследовательских книг. Среди казахских классиков так глубоко изучено как творчество, так и биография, только Абая и Сакена Сейфуллина. «Турсынбек Какишев занимался различными вопросами науки о литературе. А изучение страниц из жизни Сакена Сейфуллина – это было, прежде всего, его хобби», – рассказала вдова ученого, профессор КазНУ имени аль-Фараби, доктор филологических наук Куляш Ахметова.

Также о роли Сакена Сейфуллина в развитии казахской культуры рассказали в своих выступлениях общественный деятель, председатель фонда Сакена Сейфуллина Оралбай Абдыкаримов, внук родного брата Сейфуллина Сакен, названный в честь поэта и писателя, директор музея С.Сейфуллина Несіпбек Айтұлы, профессор КарГУ им. Е.Букетова, д.ф.н. Жандос Смагулов, д.ф.н, профессор ЕНУ им. Л.Гумилева Аманжол Альтаев, доцент КГУ им. Ш.Уалиханова Сабит Жамбек, актер, драматург Канат Жунусов, исполнивший на сцене театра и документальных фильмах роль Сакена и другие.

Имя Сакена Сейфуллина очень дорого для акмолинцев. В своей поэме «Кокшетау» он воспел уникальную природу Бурабая. Сакен стоял у истоков казахской периодической печати. При его участии появилась газета «Тіршілік», которая продолжает выходить на территории области под названием «Арқа ажары». Акмолинскую область не обошли и трагические моменты в судьбе семьи Сейфуллиных. В Кокшетау на мусульманском кладбище похоронен его сын Аян, который умер в маленьком возрасте на руках супруги Сакена Гульбахрам по дороге в Акмолинский лагерь жен изменников Родины.

В череде торжеств, посвящённых 125-летию великого поэта и мыслителя Сакена Сейфуллина, сегодня в Кокшетау пройдет конкурс поэтов - межрегиональная мушайра «Сыр-сандықты ашып қара».

В состязании примут участие 22 человека, приехавших из столицы, городов Петропавловск, Павлодар и разных уголков Акмолинской области. Они представят свои стихи о жизни и творчестве выдающегося классика казахской поэзии, а также произведения на свободную тему.

«В произведениях Сакена Сейфуллина заложена патриотическая основа, которая так необходима нашей молодежи - любовь к своей родине. Это кредо по праву касается самого жизненного пути буревестника своего времени, творчество которого ценно и важно», – отметили организаторы поэтического поединка.