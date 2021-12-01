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    Мероприятия, посвященные Дню Первого Президента Казахстана и 30-летию Независимости страны прошли в Анкаре

    1 Декабря 2021, 19:05

    АНКАРА. КАЗИНФОРМ – В столице Турции прошла Международная конференция на тему: «Елбасы – архитектор тюркской интеграции» и состоялось торжественное открытие выставки посвященной юбилею Независимости Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В мероприятиях приняли участие Посол Казахстана в Турции Абзал Сапарбекулы, Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов, главный советник Президента Турции Ялчын Топчу и другие видные общественно-политические деятели разных стран.

    Конференция и выставка организованны Посольством Казахстана в Турции и мэрией района Кечиорен. Мероприятие прошло в историческом здании Эстергон.

    В ходе конференции спикеры обсудили вклад Н. Назарбаева в стабильность и мир во всем мире, в том числе и его инициативы в тюркской интеграции. Внешнеполитические реформы Казахстана после независимости.

    Участники мероприятий назвали Елбасы сегодняшним Бельге-каганом и отметили, что общие инициативы Н. Назарбаева бесценное наследие для будущих поколений тюркского мира.

    Кроме того, вниманию посетителей выставки были представлены 25 особых фотографий из архива значимых международных событий с участием Н. Назарбаева.

    Выступая на конференции Посол Казахстана в Турции А. Сапарбекулы поздравил присутствующих со знаменательными датами и отметил, что в современную эпоху, когда мы говорим о Турции мы думаем о великом полководце и великом реформаторе Гази Мустафе Кемаль Ататюрке, а когда мы говорим о Казахстане на ум приходит имя Елбасы.

    «В преддверии 30-летия Независимости Республики Казахстан мы можем четко сказать, что великий человек стоящий за достижениями нашей страны Н. Назарбаев», - добавил он.

    Главный советник Президента Турции Я. Топчу поздравил Казахстан и казахстанский народ с Днем Первого Президента и 30-летием Независимости Казахстана. В своей речи он подчеркнул важность роли в тюркском мире и позиции Казахстана в процессе интеграции между тюркскими странами.

    «От чистого сердца и от всей души поздравляю братский казахский народ со столь знаменательными датами. С Днем нашего общего Лидера, аксакала тюркских государств и архитектора тюркской интеграции. Н. Назарбаев внес неоценимый вклад в процветание страны. Заложенный им фундамент придает уверенность в дальнейшем развитии двусторонних отношений, основанных на доверии», - сказал Я. Топчу.

    Автор:

    Акжигит Чукубаев

    Турция Тюркский мир Первый Президент - Елбасы 30 лет Независимости
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