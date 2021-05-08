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    Мероприятия по случаю Дня Победы перенесены в Казахстане на следующий год

    8 Мая 2021, 10:46

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с серьезной эпидемиологической ситуацией было принято решение перенести на следующий год традиционные торжественные мероприятия по случаю Дня Победы. Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил пресс-секретарь Главы государства Берик Уали, передает МИА «Казинформ».

    «В связи с серьезной эпидемиологической ситуацией было принято решение перенести на следующий год традиционные торжественные мероприятия по случаю Дня Победы. Президент обратится к соотечественникам с поздравлением. В Казахстане чтут память ветеранов сражений Великой Отечественной войны и тружеников тыла. В связи с праздником Дня Великой Победы здравствующим ветеранам войны по распоряжению Президента оказана материальная помощь», - написал Берик Уали.



    Ранее сообщалось, что визит Главы государства в Москву на Парад Победы не запланирован.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА
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