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    Мероприятия ко Дню столицы пройдут в онлайн-формате

    29 Июня 2021, 22:49

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Учитывая эпидемиологическую ситуацию мероприятия ко Дню столицы пройдут в онлайн-формате, другая же часть мероприятий отменена. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

    Согласно постановления главного госсанврача столицы Сархат Бейсеновой, концерты и массовые празднования в закрытых помещениях и концертных залах запрещены. Также запрещается работа всех видов аттракционов на открытом воздухе, расположенных в парковой зоне.

    Разрешается только работа театров с заполняемостью не более 20%, также передвижного концерта – выступающие с ПЦР-тестами.

    Также разрешено проведение мероприятий на открытом воздухе с соблюдением строгих карантинных мер – с использованием принципа работы проекта Ashyq.

    К примеру, 6 июля планируется онлайн-концерт «МузАрт». Вся информация по онлайн-трансляции будет размещена на странице в Instagram @ns.madeniet управления культуры города Нур-Султана.

    Празднование Дня столицы будет посвящено социальным проектам и будет носить исключительно социальный характер. Это, к примеру, вручение ключей для очередников из социально уязвимых слоев населения, завершение порядка 20 домов-долгостроев, завершение строительства и введение в эксплуатацию крупных физкультурно-оздоровительных комплексов в жилых массивах Ондирис и Коктал.

    Кроме того, также откроется специализированный детский сад для детей с нарушением зрения, будет завершено строительство более 50 дворов, порядка 10 общественных пространств и т.д., рассказали в акимате.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Астана Здравоохранение День столицы Общество Коронавирус в РК
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