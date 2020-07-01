Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Астана

    Мероприятия ко Дню столицы пройдут только в режиме онлайн

    1 Июля 2020, 18:31

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с эпидситуацией ранее запланированные ко Дню города мероприятия отменены. Мероприятия будут только в режиме онлайн. Об этом сообщили в управлении культуры Нур-Султан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

    К примеру, мероприятие «День Домбры» горожане могут посмотреть в онлайн-режиме на телеканале «Казахстан».

    Большая часть мероприятий носит социальный характер: откроются социально важные объекты, такие как реабилитационные центры для детей с особыми потребностями, социальный центр «Кәсіпкер ана» – центр будет обучать безработных женщин основам ведения МСБ, открытие станции скорой помощи и медцентра «Доктор у дома» в районе Жагалау и других социальных объектов без массового посещения людей.

    Кроме того, состоится вручение очередникам и дольщикам ключей от квартир – с ограниченным количеством людей (без массового посещения) и со строгим соблюдением санитарных норм: обязательно быть в масках, соблюдать соцдистанцию.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Астана День столицы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Военные оркестры из девяти стран выступят в Астане
    Популярное
    1 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    2 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    3 Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
    4 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
    5 «Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане