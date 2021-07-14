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    Мероприятие в память о воинах Панфиловской дивизии состоялось в Алматы

    14 Июля 2021, 21:37

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ -В Алматы в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев прошло мероприятие в память о воинах прославленной Панфиловской дивизии. МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    «316-я стрелковая дивизия была сформирована в июле-августе 1941 года из призывников и добровольцев Казахской и Киргизской ССР. Ее возглавил генерал-майор Иван Васильевич Панфилов. Он пользовался огромным уважением среди солдат, которые называли его «наш аксакал», «наш отец», а себя – панфиловцами», – сказал командующий Десантно-штурмовыми войсками генерал-майор Мереке Кучекбаев.


    22 июня 2021 года исполнилось 80 лет со дня начала самой кровопролитной войны в истории человечества. Начало войны было невероятно тяжелым периодом, когда советские войска несли большие потери. Требовалось формирование новых воинских частей и соединений на территории, которая была свободна от оккупации. В том числе они формировались и в Казахстане. В этом году двадцати воинским подразделениям, сформированным в нашей стране, исполняется 80 лет.

    «Чествуя восьмидесятилетие прославленной дивизии, мы отдаем дань памяти и уважения всем воинским соединениям и частям, сформированным в Казахстане в период Великой Отечественной войны», – отметила внучка Ивана Васильевича Панфилова Алуа Байкадамова.

    Военнослужащие возложили цветы к памятнику первому командиру 316-й стрелковой дивизии, Герою Советского Союза генерал-майору Панфилову и торжественным маршем прошагали вдоль аллеи героев-панфиловцев.

    В торжественной церемонии приняли участие ветераны Вооруженных сил, курсанты Военного института Сухопутных войск и Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи, личный состав Десантно-штурмовых войск, местных органов военного управления, а также учащиеся Военной академии Пограничной службы и военнослужащие Национальной гвардии.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Алматы История Казахстана ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА Дата Память
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