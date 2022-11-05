Мероприятие в честь 13-й годовщины создания Организации тюркских государств состоялось в Вашингтоне

ВАШИНГТОН. АНАДОЛУ- КАЗИНФОРМ - В посольстве Турции в Вашингтоне состоялось мероприятие, посвященное 13-й годовщине создания Организации тюркских государств (ОТГ). об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

В мероприятии приняли участие посол Турции в Вашингтоне Хасан Мурат Мерджан, послы стран-участниц ОТГ, дипломаты, заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Кавказа, региональных конфликтов и Южной Европы Эрики Олсон, эксперты и представители НПО.

Выступивший на мероприятии Мерджан отметил, что Турция с 1990-х годов уделяет приоритетное внимание независимости, стабильности и процветанию тюркских государств в Центральной Азии.

Посол отметил, что общая культура, история, язык являются важными факторами, способствующими укреплению связей тюркских государств.

«Сегодня в мире насчитывает около 300 миллионов представителей тюркских народов. Нас разделяют только границы. Границы - это тоже реалии жизни. Однако связи между нашими народами становятся крепче», - сказал он.

Посол Узбекистана в Вашингтоне Жавлон Вахабов напомнил, что председательство в Организации тюркских государств после Турции перейдет Узбекистану. Посол обратил внимание на важность сотрудничества между странами ОТГ в сферах технологий, торговли и экономики.

Генеральный секретарь ОТГ Багдад Амреев в свою очередь обратился к участникам мероприятия в режиме видеоконференции и выразил благодарность послу Турции в Вашингтоне за организацию мероприятия.



