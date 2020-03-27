Мероприятие с участием 90 человек провели в ресторане в Кокшетау во время режима ЧП

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Прокуратурой города Кокшетау в целях обеспечения соблюдения законности при реализации мер и временных ограничений, установленных Указом Президента «О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан» создана мобильная группа. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акмолинскую областную прокуратуру.

В мобильную группу, кроме прокуроров, вошли сотрудники полиции, работники здравоохранения, санитарных служб и других заинтересованных органов.

В ходе очередного рейда установлено функционирование кальянной Smokings, расположенной по улице Ауэзова, 185 «Б», деятельность которой должна была быть приостановлена.

Постановлением специализированного административного суда города Кокшетау владелец заведения привлечен к административной ответственности по ст.476 КоАП и ему назначено

взыскание в виде 5 суток ареста.

Также судом рассмотрен материал в отношении владельца ресторана «Туркестан», в котором проведено мероприятие с участием около 90 человек.

С учетом возраста предпринимателя (73 года) и признания вины судом назначен штраф в размере 10 МРП - это 26 510 тенге.

Напомним, за нарушение чрезвычайного положения предусмотрена административная ответственность, статья 476 КоАП - штраф 10 МРП либо арест до 15 суток, за неповиновение законному требованию представителя власти в период чрезвычайного положения

предусмотрена уголовная ответственность, статья 379 УК – от штрафа в 2 тысячи МРП до лишения свободы на 2 года, за неповиновение законным требованиям сотрудника правоохранительного органа предусмотрена административная ответственность по статье 667 КоАП – штраф до 40 МРП либо арест до 10 суток.

Также административная ответственность установлена за невыполнение предписаний органов санитарно-эпидемиологического надзора, часть 3 статья 462 КоАП – штраф до 500 МРП, нарушение санитарных правил и гигиенических норм, не повлекшее причинение

вреда здоровью человек, по статье 425 КоАП – штраф до 5 млн тенге.

При этом в отношении субъектов предпринимательства может быть применено взыскание в виде приостановления деятельности. Если такие деяния повлекут по неосторожности массовое заражение людей или смерть человека, то наступает уголовная ответственность по статье 304 УК – от штрафа 2 тысяч МРП до 10 лет лишения свободы.

В прокуратуре призвали также не распространять сведения, не соответствующие действительности, и не поддаваться на провокации. За распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность по статье 274 УК – от штрафа

до 5 тысяч МРП до 7 лет лишения свободы.