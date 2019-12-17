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    Мэрия Тель-Авива окрасилась в цвета казахстанского флага

    17 Декабря 2019, 17:23

    ТЕЛЬ-АВИВ. КАЗИНФОРМ - Таким необычным способом израильтяне поздравили Казахстан с Днем Независимости, передает МИА «Казинформ».

    Акция прошла в ночь на 17 декабря по инициативе Посольства Государства Израиль в Республике Казахстан. Фасад мэрии города Тель-Авива окрасился цветами казахстанского флага в знак уважения и дружбы между двумя государствами.

    «Дорогие друзья, Посольство государства Израиль от чистого сердца поздравляет всех жителей Республики Казахстан с Днем независимости! Желаем вам мирного неба над головой, благополучия и процветания этой гостеприимной стране!», - говорится в сообщении на странице посольства в Twitter.

    Напомним, ранее Посольство РК в Израиле организовало торжественное мероприятие по случаю 28-й годовщины Независимости Казахстана. Прием почтили своим присутствием министр экологии и министр по делам Иерусалима и наследия Израиля Зеев Элькин, патриарх Иерусалимский Теофил III, израильский экс-премьер-министр Эхуд Ольмерт, депутаты Кнессета, представители Главного Сефардского раввина, общественные деятели, аккредитованные в Израиле главы иностранных дипломатических миссий, представители местных деловых, научных, культурных кругов и СМИ, выходцы и соотечественники из Казахстана.

    Автор:

    Влада Гук

    День Независимости
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