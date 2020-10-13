Мереке Пшембаев освобожден от должности ответсекретаря МИИР

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Главы государства Пшембаев Мереке Кудайбергенович освобожден от должности ответственного секретаря Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Мереке Пшембаев родился 19 декабря 1962 года в селе Акжар Майского района Павлодарской области.

Трудовой стаж: старший дорожный мастер, главный инженер Майского райавтодора (1985-1988). Ведущий специалист Ермаковского районного агропромышленного объединения, начальник ремстройотряда Калкаманского управления оросительных систем (1990-1991). Директор МП «Даурен» (1991-1993), директор завода АО «Ансат Павлодар» (1993-1996), начальник ДЭУ-65 АО «Павлодар жолдары» (1996-1997), начальник отдела, заместитель начальника управления, заместитель директора департамента автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (1997-2000).

Директор Северо-Казахстанского государственного учреждения автомобильных дорог, начальник Северо-Казахского областного управления автомобильных дорог (2000-2002). Генеральный директор РГП «Казахавтодор» (03.2002-10.2013). Вице-министр транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (10.2013-13.08.2014).

Председатель Комитета автомобильных дорог Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (с 08.2014), председатель Комитета автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (с 02.2019 г.).

29 марта 2019 г. был назначен ответственным секретарем Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.



