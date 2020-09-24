Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Мера по дальнейшей гуманизации уголовного законодательства – Ерлан Карин об отмене смертной казни в РК

    24 Сентября 2020, 14:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Помощник Президента РК Ерлан Карин прокомментировал подписание Казахстаном Второго факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, которым предусматривается отмена смертной казни, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Ерлана Карина.

    «Реализована еще одна инициатива, поднятая в рамках Нацсовета. Казахстан подписал Второй факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах. Данным документом предусматривается отмена смертной казни.

    В настоящее время в Казахстане действует мораторий на применение смертной казни. Вопрос о необходимости присоединения к данному документу поднимался казахстанскими правозащитниками и экспертами в ходе различных дискуссий на площадке Национального совета общественного доверия», - обозначил помощник Президента.

    В частности, данный вопрос был озвучен в свое время известной правозащитницей Жемис Турмагамбетовой на встрече с Главой государства осенью прошлого года, напомнил он.

    «В итоге, на втором заседании Нацсовета в декабре 2019 года Президент Касым-Жомарт Токаев дал поручение МИД РК начать процедуру присоединения ко Второму факультативному протоколу. Данная инициатива вошла в первый пакет политических реформ.

    Сегодня в штаб-квартире Организации Объединенных Наций Постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров подписал Второй факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах. Этот шаг является одной из мер по дальнейшей гуманизации уголовного законодательства», - акцентировал Ерлан Карин.

    Автор:

    ООН Общество Нацсовет
    Новости по теме
    Новости по теме
    Глобальная встреча лидеров ЮНФПА состоится в Алматы
    Как исход выборов в Турции может повлиять на Казахстан – мнение политолога
    Мажилис принял закон касательно служителей католической церкви
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    3 Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
    4 Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
    5 Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
    Новости партнеров