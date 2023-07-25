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    Мэра города убили в Эквадоре

    25 Июля 2023, 10:20

    МАНТА. КАЗИНФОРМ – Мэр одного из городов Эквадора был застрелен в результате нападения во время осмотра объекта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

    В воскресенье в городе Манта его мэр Агустин Интриаго был несколько раз ранен вооруженным преступником. Также умерла местная футболистка Ариана Эстефания Чанкай, оказавшаяся рядом с мэром в момент нападения.

    Полиция еще не подтвердила мотив нападавшего, но сообщила, что мэру Интриаго угрожали.

    По словам официальных лиц, в мэра несколько раз выстрелил вооруженный человек, приехавший на угнанном пикапе. Мэр скончался от полученных ранений уже в больнице.

    Человек за рулем пикапа был ранен в ходе погони и арестован, а вот стрелявшему удалось скрыться.

    Мэр Интриаго был переизбран в феврале на второй четырехлетний срок. В момент нападения он осматривал строительную площадку, где строится новая канализация.

    К нему как раз подошла 29-летняя футболистка местного клуба «Лас Драгонас» Ариана Чанкай. Она хотела попросить мэра поддержать ее любительскую команду.

    Убийство потрясло Эквадор, где нападения на выборных должностных лиц до недавнего времени были редкостью.

    В феврале политик, баллотировавшийся на пост мэра Пуэрто-Лопеса, был убит всего за несколько часов до открытия избирательных участков.

    Несколькими неделями ранее кандидат в мэры Салинаса, еще одного прибрежного городка, также был застрелен.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

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