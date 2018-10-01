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21:00 123
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Мэр Лондона посетит столицу Казахстана
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Мэр Лондона в следующем году приедет в столицу Казахстана, чтобы поддержать развитие Астаны как международного финансового хаба. Об этом сообщил посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в РК Майкл Гиффорд, передает коррепондент МИА «Казинформ».
Выступая на 5-ом заседании казахстанско-британской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в Астане, дипломат отметил ряд приоритетных направлений сотрудничества между Казахстаном и Великобританией.
«Горно-рудная промышленность для нас приоритетный сектор, и уже говорилось, что это будет предметом нашего обсуждения», - сказал Майкл Гиффорд.
Отдельно посол коснулся деятельности МФЦА.
«Международный финансовый центр Астана - это также яркий пример сотрудничества между нашими странами, его открытие посетил государственный министр по инвестициям Великобритании Грэм Стюарт», - отметил Майкл Джон Гиффорд.
Дипломат добавил, что в последние несколько месяцев известные политики, судьи и различные эксперты из Великобритании посещали Астану, что также является свидетельством сотрудничества.
«И мэр Лондона в следующем году приедет для того, чтобы поддержать развитие Астаны как международного финансового хаба. Использование английского права в МФЦА - это уникальная ситуация для Центральной Азии», - резюмировал Майкл Гиффорд.
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