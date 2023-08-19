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    Менять аэродромные плиты начали в аэропорту Актобе

    19 Августа 2023, 19:38

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В аэропорту Актобе начаты работы по замене аэродромных плит, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

    Аким Актюбинской области Ералы Тугжанов посетил международный аэропорт им. А. Молдагуловой, где ознакомился с ходом ремонтных работ.

    По информации акимата, в частности, начата замена и реконструкция аэродромных плит.

    Администрация аэропорта доложила, что всего планируется заменить и отремонтировать около 1000 плит. Мероприятия должны быть завершены в ноябре. В апреле-мае текущего года была произведена замена 100 плит.

    Глава региона поручил обеспечить высокое качество и своевременное завершение работ.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Актюбинская область Аэропорт Актобе
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