Меня в первую очередь беспокоит будущее моего народа - Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев подчеркнул роль независимого Казахстана для граждан и обратился к казахстанцам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В заключении хотел бы особо остановиться на следующем вопросе – я желаю, чтобы наши граждане были счастливы сегодня, а не завтра. Самое главное - это суверенитет нашей страны. По сути, для нас независимость Казахстана дороже всего. В этом нестабильном изменчивом мире наш Казахстан никому не нужен, кроме нас самих. Поэтому нет для меня выше ценности, чем благополучие страны и целостности моей земли. Меня в первую очередь беспокоит будущее моего народа. Для меня крайне важная задача – это защитить государство, нежели оценка различными людьми моей деятельности. И на этом пути я готов взять всю ответственность на себя», - заявил Президент в своем Послании народу Казахстана.

«Для меня священный долг быть преданным завету предков и передать его будущим поколениям. Новый Казахстан – это путь обновления и модернизации, это завет нынешних поколений будущим. В таком случае призываю всех вместе вносить вклад в процветание нового Казахстана. Да будет основа нашей священной родины прочной, государство – авторитетным», - обратился Касым-Жомарт Токаев.