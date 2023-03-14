Меня устраивает – Багдат Мусин о качестве интернета в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин прокомментировал качество интернета в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Он признал, что есть вопросы к качеству. В городах есть определенные зоны, где отсутствует связь, но нельзя сказать, что в Алматы и Астане качество везде плохое.

«Это проблема, как я не раз говорил. В Астане есть около 60 таких зон, в которых мы устанавливаем антенно-мачтовые сооружения. Я встречался с акимом Астаны Женисом Махмудовичем Касымбеком. С ним договорились, что он выделит соответствующие земельные участки, где операторы мобильной связи будут устанавливать специальные антенно-мачтовые сооружения для базовых станций», - сказал министр в кулуарах заседания Правительства РК.

Ранее он не раз сообщал о радиофобии казахстанцев, из-за которой пришлось демонтировать установленные базовые станции на крышах домов.

Также Министерство внесло предложение, чтобы при застройке местности городские власти предусматривали соответствующие земельные участки для выстраивания антенно-мачтовых сооружений.

При этом Багдат Мусин отметил, что Казахстан по цене на интернет в мире находится на последних позициях, а по качеству – в середине, по количеству мобильных устройств на душу населения – в лидерских позициях.

«Меня интернет устраивает. Я езжу по разным странам, вижу, как пользуются в других странах. Я считаю, что у нас в Казахстане приемлемый интернет за приемлемую цену», - добавил он, отвечая на вопросы журналистов.



