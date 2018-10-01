Менингококковую инфекцию подозревают у 47-летнего жителя Кокшетау
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Кокшетау госпитализирован мужчина с подозрением на менингококковую инфекцию, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Информация о заболевшем была размещена на официальном сайте Минздрава РК.
«17 октября 2018 года в Акмолинской области зарегистрирован 1 случай с подозрением на менингококковую инфекцию. Больной получает лечение в стационаре», - говорится в сообщении.
В департаменте охраны общественного здоровья Акмолинской области пояснили, что 47-летний житель Кокшетау госпитализирован в городскую больницу после того, как мужчина обратился за медпомощью.
«На сегодняшний день состояние его тяжелое, но анализ ПЦР отрицательный, поэтому ждем результаты дополнительного анализа, которые будут готовы лишь через 3 дня», - добавили в департаменте.
Между тем, по информации, размещенной на сайте Минздрава РК, с начала 2018 года по Казахстану зарегистрировано 85 подтвержденных случаев менингококковой инфекции. В настоящее время в республике регистрируются единичные спорадические случаи заболевания.
Напомним, в детской инфекционной больнице Астаны находятся 8 детей, заболевших вирусным менингитом.
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