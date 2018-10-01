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Менингококковую инфекцию диагностировали у мужчины в Астане
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане зарегистрировали случай менингококковой инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В городскую инфекционную больницу 33-летний пациент, уроженец ВКО, поступил 1 октября. Он прибыл из Жезказгана, где проводил работы по установке сигнализации в банке РБК. Там он пробыл с 13 по 30 сентября.
«Недомогание он почувствовал 29 сентября. Среди симптомов были сильные головные боли, головокружение, высокая температура. 30 сентября симптомы усилились, присоединилась рвота. Вместе с коллегой на автомобиле 1 октября прибыли в Астану, остановились у друзей. В тот день ему стало намного хуже, и его в бессознательном состоянии госпитализирован бригадой скорой помощи в инфекционную больницу города Астаны», - рассказал журналистам руководитель департамента охраны общественного здоровья Астаны Садвакас Байгабулов.
На сегодня состояние пациента улучшилось, он пришёл в сознание. Прогнозируется, что его выпишут через две недели, когда состояние стабилизируется.
Медики установили шесть контактных лиц - двое детей и четыре взрослых. У контактов не выявили менингококковую инфекцию. Их будут наблюдать еще 12 дней.
С.Байгабулов добавил, что извещение об этом случае отправили в департамент Карагандинской области, в том числе данные о местах работы, жительства.
Всего по Астане за этот год, как отметил глава столичного департамента, зарегистрировано 7 случаев менингококковой инфекции. Из них два у детей до 14 лет.
Напомним, в Казахстане с начала года подтвердилось 83 случая менингоковой инфекции, из них закончились летально - 15. Наибольшее количество произошло в мае-июне, когда рост был в Алматы и Алматинской области. С 23 июля заболеваемость регистрируется в единичных случаях. На сегодня подтвердился один случай в Актюбинской области.
В Алматинской области трем школьникам поставили диагноз гнойный менингит. У госпитализированного солдата-срочника в Актау также подозревают гнойный менингит. Не подтвердился диагноз «менингококковая инфекция» у скончавшейся студентки в СКО.
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