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    Менеджер банка проиграл деньги клиента на ставках в Кокшетау

    29 Июля 2022, 03:29

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Менеджер банка в Кокшетау похитил деньги клиента и проиграл их на ставках. Полицейские расследуют дело по факту кражи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, 26 июля в управление полиции города Кокшетау с заявлением о пропаже денежных средств, находившихся на счету одного из банков, обратился 52-летний горожанин.

    По словам мужчины, злоумышленники завладели суммой в размере 310 тыс. тенге, при этом каких-либо звонков от мошенников не поступало, и заявитель не переводил указанные деньги ни на какие счета.

    По данному факту полицейские начали досудебное расследование по ч.1 ст. 188 УК Р «Кража».

    «В рамках республиканского оперативно – профилактического мероприятия «Anti – fraud» сотрудниками отдела криминальной полиции управления полиции города Кокшетау была установлена причастность к данному преступлению 19-летнего менеджера банка, к которому несколькими днями ранее обращался заявитель. По словам задержанного, 14 июля он обслуживал клиента, который обратился по вопросу оформления кредита. Воспользовавшись служебным положением, молодой человек путем манипуляций в банковской информационной системе перечислил на своей счет в букмекерской конторе 310 тыс. тенге, находящихся на личном счете клиента. В последующем похищенные деньги менеджер поставил на ставки, однако все проиграл», - пояснили в ведомстве.

    В настоящее время, по словам полицейских, свою вину задержанный полностью признал, расследование уголовного дела продолжается.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Банки Акмолинская область Борьба с преступностью
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