Меньше средств стали инвестировать в сферу строительства базовых станций – Багдат Мусин

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин заявил о снижении инвестиций в сферу строительства базовых станций для широкополосного интернета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как было сказано ранее, мы проводим работы по увеличению базовых станций. Вместе с тем, стоит отметить, что инвестиции в сферу связи ежегодно снижаются, сегодня этот показатель снизился на 28%», - сказал Багдат Мусин на заседании Правительства.

В частности, по информации ведомства, в 2020 г. инвестиции в сферу составили 136 млрд тенге, 2021 г. - 109 млрд тенге, а в 2022 г. – 78 млрд тенге.

«По данным международного бенчмарка, в такие государства, как США, Франция, Германия, инвестируется около 10 млрд долларов в сфере связи. А в Казахстане даже не хватает 200 миллионов долларов», - добавил министр.



