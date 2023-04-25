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    Меньше средств стали инвестировать в сферу строительства базовых станций – Багдат Мусин

    25 Апреля 2023, 11:25

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин заявил о снижении инвестиций в сферу строительства базовых станций для широкополосного интернета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Как было сказано ранее, мы проводим работы по увеличению базовых станций. Вместе с тем, стоит отметить, что инвестиции в сферу связи ежегодно снижаются, сегодня этот показатель снизился на 28%», - сказал Багдат Мусин на заседании Правительства.

    В частности, по информации ведомства, в 2020 г. инвестиции в сферу составили 136 млрд тенге, 2021 г. - 109 млрд тенге, а в 2022 г. – 78 млрд тенге.

    «По данным международного бенчмарка, в такие государства, как США, Франция, Германия, инвестируется около 10 млрд долларов в сфере связи. А в Казахстане даже не хватает 200 миллионов долларов», - добавил министр.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Экономика Связь, ТВ, IT МЦРИАП Инвестиции
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