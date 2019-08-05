Меньше половины детей до полугода находятся на грудном вскармливании в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Всемирная неделя грудного вскармливания проходит в Казахстане. Как сообщает детский фонд ООН, в Казахстане всего 37% матерей кормят детей грудью до полугода, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным ЮНИСЕФ, отказ от материнского молока можетпривести к инфекционным и респираторным заболеваниям, гипотермии и диареи уноворожденных.

«Оченьважно, чтобы ребенка приложили к груди сразу после рождения. Ведь в молоке матери присутствуютиммуноглобулины и иммунные клетки, защищающие ребенка от большинства инфекционныхзаболеваний, а также вещества, которые регулируют рост, развитие ребенка иобеспечивают правильное формирование головного мозга и интеллекта. Обучение грудному вскармливанию начинаетсяеще в поликлинике, когда женщина становится на учет, потом продолжается вродильном доме, а после выписки этот процесс контролирует патронажнаямедсестра», - отметила заместитель руководителя по материнству и детству управленияздравоохранения Карагандинскойобласти ГульбанМамалинова.

Грудное вскармливание укрепляет здоровье как матери,так и ребенка. У женщин снижается риск развития рака груди, яичников, диабета 2-готипа и болезней сердца, а у младенцев - инфекционных иреспираторных заболеваний.

Начиная с 1997 года в Казахстане, проводитсяцеленаправленная государственная политика по охране, поощрению и поддержкегрудного вскармливания. 10 лет назад всего 16% женщин кормили грудью детей дополугода, сейчас эта цифра выросла до 37 %.

Меньшеполовины детей до 6 месяцев находятся на естественном вскармливании в Карагандинской области.

ВОЗ и ЮНИСЕФ рекомендуют проводить первое грудноевскармливание в течение первого часа жизни. Проводить исключительное грудноевскармливание, то есть не давать ребенку ничего, кроме грудного молока, —никакой другой пищи или питья, даже воды. Проводить грудное вскармливание потребованию, то есть так часто, как этого хочет ребенок, и днем, и ночью. Неиспользовать бутылочек, сосок и пустышек.

Грудное молоко является натуральным первым пищевымпродуктом для новорожденных. Оно содержит все питательные вещества и энергию,необходимые для ребенка в течение первых месяцев жизни, и продолжаетудовлетворять на половину или более потребности ребенка в питательных веществахв течение второй половины первого года жизни и на одну треть — в течениевторого года жизни.

Грудноемолоко способствует сенсорному и познавательному развитию, защищает ребенка отинфекционных и хронических болезней. Исключительное грудное вскармливаниеспособствует снижению смертности детей грудного возраста в результатераспространенных детских болезней, таких как диарея и пневмония, а также болеебыстрому выздоровлению от болезней.

Грудное вскармливание полезно для здоровья иблагополучия матерей. Оно позволяет иметь детей с промежутками, уменьшает рискразвития рака яичников и рака молочной железы, увеличивает семейные инациональные ресурсы, является надежным способом кормления и безопасно дляокружающей среды.



