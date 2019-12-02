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    «Мен қазақпын»: челлендж павлодарских школьников взорвал соцсети

    2 Декабря 2019, 12:36

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Ученики средних школ Павлодара запустили челлендж «Мен қазақпын», посвященный Дню Независимости, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Пользователь Facebook Абзал Кабдраш опубликовал видео челленджа на своей странице, которое к настоящему моменту набрало более 400 лайков и которым поделились около 600 человек.

    Среднеобразовательная школа города № 25 приняла челлендж от общественных объединений «Жебе» және «Қағандық» и передала эстафету школе №19.

    Видео уже посмотрели более 10 тысяч человек.

    «Несомненно, директор этой школы тоже патриот. Его ученики показали свою любовь к стране», - поделилась мнением в комментариях Айна Каримова.

    Выбранную школьниками песню Куандыка Рахыма «Мен қазақпын» использовали для своего челленджа в прошлом году 3 тысячи солдат.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Павлодарская область Видео День Независимости
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