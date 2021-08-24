Мемориал воинам-казахстанцам открыли в Молдове

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Впервые за 77 лет на территории Республики Молдовы, на легендарной высоте «Шерпенский плацдарм», открыли гранитный мемориал воинам-казахстанцам, павшим в годы Великой Отечественной войны, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Поисковики Павлодарского поискового исследовательского отряда «Майдан жолы» стали первыми казахстанскими поисковиками за всю историю Казахстана, которые отправились на Вахту памяти в 2021 году в Республику Молдова», - рассказал командир этого отряда Александр Шитов.

По его словам, ещё в течение 2020 года, благодаря Русскому историко-патриотическому клубу, поисковому отряду «Август» и при поддержке Посольства Казахстана в городе Кишинёв, командир Павлодарского поискового отряда «Майдан жолы» успешно провёл переговоры. В итоге проект по организации Вахты памяти одобрили и поддержали. Кроме этого, было получено официальное разрешение на проведение полевых поисковых работ на территории Новоаненского района Республики Молдова.

«Шерпенский мемориал в Молдавии сродни Мамаеву Кургану в России и Брестской крепости в республике Беларусь. Это место жестоких, кровопролитных сражений; оно стало началом переломного момента в войне», - уточнил спикер.

Благодаря финансовой поддержке спонсоров, Павлодарский поисковый отряд «Майдан жолы» смог отправиться в Республику Молдова для поиска без вести пропавших земляков и увековечивания воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. На воинском кладбище мемориального комплекса «Шерпенский плацдарм», рассказал А. Шитов, был торжественно открыт памятник уроженцам Казахстана, павшим в годы Великой Отечественной войны на молдавской земле.

«Уроженцы Казахстана принимали активное участие в освобождении Молдовы от фашистских захватчиков. На памятнике увековечены названия воинских частей, которые участвовали в боях, - описал командир отряда. - Монумент был создан в рамках международного патриотического проекта «Дорогой славы», который реализует Евразийская группа (ERG) по инициативе Павлодарского поискового исследовательского отряда «Майдан жолы».

Дизайн памятника подготовил командир отряда «Майдан жолы» Шитов Александр, а сам памятник изготовили в Молдове. Проект реализовывался в год нескольких знаковых дат: 77-й годовщины освобождения Молдавии от фашизма и 30-летия Независимости Казахстана.

В начале мероприятия прозвучали гимны Республики Молдовы и Республики Казахстан, после почётное право открыть памятник было предоставлено председателю Национального координационного комитета «Победа» Алексею Петрович и командиру поискового отряда «Майдан жолы» Александру Шитову. В ходе церемонии с участием Роты Почётного караула память о погибших воинах почтили минутой молчания и залпами стрелковых орудий. С благодарственной речью выступили генеральный секретарь Министерства обороны Республики Молдова Ростислав Ротарь, временный поверенный в делах Республики Казахстан в Республике Молдова Ерлан Мукашев, мэр города Новые Анены Александр Мацарин, представитель Евразийской Группы Дмитрий Попазов, руководитель русского историко-патриотического клуба Алексей Петрович, командир поискового отряда «Майдан жолы» Александр Шитов представители районного совета Новоаненского района. В торжественной церемонии приняли участие представители сельской администрации, члены Союза офицеров Республики Молдовы, участники международной экспедиции «Вахта Памяти»: активисты прибывшего из Казахстана поискового отряда «Майдан жолы», а также поисковики Молдавии, Украины и России.

Временный поверенный в делах Республики Казахстан в Республике Молдова Ерлан Мукашев поблагодарил казахстанских и молдавских поисковиков за самоотверженный труд по увековечению памяти павших героев, отметив почётными грамотами посольства активистов отряда «Август», Русского историко-патриотического клуба, Павлодарского поискового отряда «Майдан жолы».

«Когда-то мы жили под одним флагом, под одной страной. Это был долг каждого гражданина – защищать свою родину, отдать свою жизнь, поэтому казахстанцы не пожалели свои жизни и отдали их в боях за Молдову», – сказал временный поверенный в делах Республики Казахстан в Республике Молдова Ерлан Мукашев.

Представитель Евразийской Группы Дмитрий Попазов зачитал поздравление, в котором говорится о беспримерном подвиге воинов-казахстанцев.

- «Памятник был создан и установлен Павлодарским поисковым отрядом «Майдан жолы», с которым мы долгие годы сотрудничаем. Инициатива родилась ещё в прошлом году, но из-за пандемии её удалось реализовать только сейчас, – объяснил поисковик, председатель Национального координационного комитета «Победа» Алексей Петрович. - Это первый памятник на аллее воинов-освободителей из стран бывшего Советского Союза. В планах открыть обелиски павшим солдатам из всех стран Содружества».

Командир поискового отряда «Майдан жолы» Александр Шитов вручил молдавским коллегам стилизованную капсулу с землей из Казахстана, которая станет экспонатом поискового музея «Ратная слава», подарочные книги, выразил признательность спонсорам проекта, благодаря которым на территории бывшего СССР установлено уже 22 памятника в честь земляков, погибших в годы войны.

«Гранитные плиты установили на местах кровопролитных боев, где проходила Ясско-Кишиневская операция – одна из самых успешных освободительных операций Великой Отечественной войны. В 1944-м советская армия выбила войска вермахта из Молдовы и двинулась на Балканы, – отметил командир отряда «Майдан жолы». - На территории Молдавии в годы Великой Отечественной войны сражались семь воинских соединений, сформированных в Казахстане. Пять солдат и офицеров были удостоены высшего звания страны – звания Героя Советского Союза».

После мероприятия представители Посольства Казахстана в Кишинёве, руководство и представители местной администрации, поисковики Молдавии, Украины, России, Казахстана и остальные гости были приглашены на поминальный обед. Открытие памятника воинам-казахстанцам стало завершающим мероприятием международной поисковой экспедиции, проходившей на Шерпенском плацдарме. В ходе работы поисковики вели исследования на местах боёв апреля-августа 1944 года.

«Впервые за 77 лет на территории Республики Молдовы, на легендарной высоте «Шерпенский плацдарм», павлодарцы первыми открыли гранитный мемориал воинам-казахстанцам», - добавил Александр.



