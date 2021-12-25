Мемориальный комплекс «Азаттықтың ақ таңы» открыли в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Актобе в микрорайоне «Батыс 2» состоялось торжественное открытие мемориального комплекса «Азаттықтың ақ таңы», посвященного борцам за Независимость Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В мероприятии приняли участие аким области Ондасын Уразалин, родственники Темирбека Жургенова и Узакбая Кулымбетова, представители общественности и научной интеллигенции региона.

При открытии комплекса прозвучал гимн «Алаш ұраны» и поднят флаг партии «Алаш».

«Даже в самые суровые времена наш народ не терял силу духа. Благодаря мужеству благородных соотечественников, павших на пути освобождения, мы добились независимости. Настало время переосмысления переломных моментов истории и восстановления утраченных духовных ценностей. Сегодняшнее поколение должно прославлять борцов за независимость, извлечь уроки из их трагических судеб. Кто забывает уроки истории, обречен на их повторение. Мемориальный комплекс «Азаттықтың ақ таңы» открыт для того, чтобы показать нашу преданность идеям и наследию деятелей «Алаш», боровшихся за независимость! Это символ почтения сегодняшним поколением памяти предков, преклонения перед их мужеством и мудростью», - отметил в поздравительной речи Ондасын Уразалин.

На мемориальном комплексе размещены барельефные изображения известных деятелей партии «Алаш»: Алихана Бокейханова, Ахмета Байтурсынова, Мустафы Шокая, Халела Досмухамедова, Миржакыпа Дулатова, Жаханши Досмухамедова, Магжана Жумабаева, Тельжана Шонанова, Темирбека Жургенова, Узакбая Кулымбетова, Мухамеджана Тынышбаева.

Высота рельефной композиции, расположенной на пересечении проспектов Алии Молдагуловой и Тәуелсіздік, составляет 5 метров, длина - 7 метров. Автор проекта - скульптор Женис Жубанкосов.