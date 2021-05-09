Мемориальную плиту в память о ветеранах войны установили в Акмолинской области

КОКШЕТАУ.КАЗИНФОРМ - В День Победы в Сандыктауском районе Акмолинской области состоялось торжественное открытие мемориальной плиты, посвященной памяти ветеранов Великой Отечественной войны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

Мемориальная плита с фамилиями и именами участников войны установлена в районном центре, селе Балкашино.

В церемонии открытия объекта приняли участие аким района Ербол Жусупбеков, Татьяна Егорова, дочь ветерана войны Николая Сахнова, председатель Совета ветеранов и почетный гражданин Сандыктауского района Бахытжамал Сейтжанова, военнослужащие, представители общественности.

«День Победы является одним из самых важных, волнующих и почитаемых праздников для всей страны. Это священная память обо всех погибших в той жестокой войне. Из нашего района были призваны на фронт более 10 тысяч человек, 4155 человек полегли на полях сражений, возвратились домой - 5935 человек. К сожалению, ветеранов Великой Отечественной войны нашего района уже нет с нами, но они в нашей памяти и сердцах»,- отметил в своей приветственной речи аким района Ербол Жусупбеков.

Участники мероприятия возложили цветы к монументу и почтили память ветеранов войны.

Стоит отметить, что восемь уроженцев Сандыктауского района были удостоены высокого звания Героя Советского Союза. Это Василий Бенберин, Василий Бовт, Андрей Бусалов, Иван Воронин, Николай Колбасов, Иван Терехин, Сергей Юдин и Алексей Чернов.

За годы войны на фронт из Акмолинской области было призвано порядка 90 тысяч человек, вернулись с войны лишь чуть более 37 тысяч. Сегодня в регионе проживает 20 ветеранов войны и более 3000 тружеников тыла.



