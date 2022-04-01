Мемориальную доску видному ученому-гидрогеологу открыли в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы состоялось торжественное открытие мемориальной доски, установленной в честь видного ученого-гидрогеолога, основоположника гидрогеохимической науки, ветерана Великой Отечественной войны, заслуженного деятеля науки РК, доктора геолого-минералогических наук, лауреата государственной премии, академика НАН РК Журимбека Сыдыкова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе приветственной речи заместитель руководителя управления культуры Алматы Данияр Алиев, отметил, что Журимбек Сыдыков был последователем таких известных ученых, как академик Каныш Сатпаев, Уфа Ахмедсафин, Натай Кенесарин.

Мемориальная доска установлена на стене Института гидрогеологии и геоэкологии им. У.М. Ахмедсафина при Казахском национальном исследовательском техническом университете имени К.И. Сатпаева по улице Уалиханова, 94, в здании которого Журимбек Сыдыков работал на протяжении почти 70 лет.

«Он был настоящим интеллигентом, пользовался большим уважением коллег и современников за глубокие научные знания, доброжелательность и нравственные качества. Его работы были высоко оценены научным сообществом и государством, и отмечены наградами. Нравственная жизнь и яркий образ Журимбека Сыдыкова навсегда останутся в памяти нашего народа. От имени алматинцев искренне поздравляю всю интеллигенцию, студентов, последователей и родных ученого с открытием мемориальной доски», – приводит слова Д. Алиева пресс-служба акимата.

Почтить память выдающегося ученого пришли коллеги, родные и близкие, общественные деятели, представители науки и интеллигенции, среди которых член Сената Парламента РК Бакытжан Жумагулов, президент Национальной академии наук РК Мурат Журинов, ректор КазНИТУ имени К. Сатпаева Мейрам Бегентаев и другие.

Журимбек Сыдыков с отличием окончил казахскую среднюю школу в 1940 году и был призван в армию в связи с началом Великой Отечественной войны. В 1944 году, после третьего тяжелого ранения вернулся из армии и поступил на геологоразведочный факультет Казахского горно-металлургического института.

В 1965 году он написал фундаментальную монографию по результатам многолетнего изучения подземных вод Урало-Мугалжарских гор и Мугалжарской равнины, которую успешно защитил как докторскую диссертацию. Опубликовал 35 монографий, 720 работ по различным направлениям гидрогеологической науки.

В Институте гидрогеологии и геоэкологии имеются 124 отчета и карты, выполненные Журимбеком Сыдыковым. Под его руководством защищено 11 докторских и 25 кандидатских диссертаций.

За воинский героизм в годы Великой Отечественной войны, а также за плодотворную научную деятельность и подготовку научных кадров награжден орденом Отечественной войны первой степени, орденом Дружбы народов и более чем 20 медалями Республики Казахстан и другими почетными наградами.

Удостоен Государственной премии Казахской ССР в области науки и техники, почетного звания «Заслуженный деятель науки Казахской ССР», премии имени академика К.И. Сатпаева, Большой золотой медали Национальной академии наук Республики Казахстан.